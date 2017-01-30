Facebook'taki sahte haberleri gösteren eklenti!

Facebook anasayfanızda yer alan Clickbait odaklı sahte haberlerden bıktınız mı? Chrome için This is Clickbait eklentisi ile artık sahte haberleri linke tıklamadan öğrenebileceksiniz.

30/01/2017 12:45

Google, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru sahte haber sitlerine savaş açtığını duyurmuştu. Bu duyurudan kısa bir süre sonra Facebook da aynı konuda hamle yapacağını açıklamıştı. Ancak Facebook cephesinden bu konuda henüz resmi bir hamle gelmedi. Clickbait odaklı sahte haberlere karşı geliştiriciler Facebook'tan önce davranarak, linke tıklamadan sahte haberleri öğrenebileceğiz eklenti geliştirdi.

Google Chrome için geliştirilen This is Clickbait eklentisi sayesinde Facebook anasayfada yer alan Clickbait için yapılmış sahte haberleri görebiliyorsunuz.

Gerçek haberler "Not a Clickbait" sahte haberler "This is Clickbait" ve sahte olma ihtimali yüksek olan haberler ise "x% Clickbait!" şeklinde Facebook görsellinin alt bölümünde bildiriliyor.

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Eğer haber sanıp tıkladığınız linkten alakasız haber çıkmasından sıkıldıysanız, aşağıdaki linkten eklentiyi ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Chrome için This is Clickbait eklentisini indir

    Yazar: Ender Öztürk

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