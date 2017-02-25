Facebook sizi an ve an nasıl izliyor görün!

Tracking (izleme) konusunu abartarak, kullanıcılarının tüm davranışlarını analiz eden ve bu sayedeki kişilerin davranışlarını öğrenip, davranışlara göre reklam, sayfa veya gönderiler sunan Facebook, yakayı çok pis ele verdi. Chrome için geliştirilen Data Selfie isimli eklenti ile Facebook'un sizi nasıl izlediğini an ve an görebiliyorsunuz.

Data Selfie, Facebook'dayken sizi takip eden bir eklenti. Data Selfie kişisel bilgilerinizi elde etmek için makine öğrenme algoritmalarının verilerinizin Facebook tarafından nasıl kullandığını gösteriyor. Örneğin Facebook'ta bir linke tıkladığınızda Facebook bu linkin içeriğini kontrol edip bir sonraki sefer için size buna benzer gönderiler sunuyor.

Ayrıca durum güncellemeleri de izleme politikasının içinde. Örneğin; durum güncellemesine X kişiden nefret ediyorum yazdığınızda o kişi ile ilgili gönderiler karşınıza daha az çıkıyor.

Data Selfie ile 5 ile 10 dakikalık Facebook kullanımı sonunda, Facebook'un hangi verilerinize eriştiğini ve kişiliğinizi nasıl analiz ettiğini görebilirsiniz.