Facebook'tan fotoğraf çalmak tarih olacak!

İnternette gizlilik, çoğu insanın düşündüğü bir sorun olmayabilir. Ancak gerçekleşen sanal dolandırıcılık olayları ortaya çıktıkça, sosyal medya fotoğraf hırsızlığı önemli bir konu olmaya başladı. Kötü amaçlı kişiler sosyal medya hesaplarınızdan çalmış oldukları fotoğraflar ile insanları kandırıyor. Bu amaçla Facebook, şu an yalnızca Hindistan'da, kullanıcıların profil fotoğraflarını kötüye kullanmasını engellemek için yeni özelliğini test etmeye başladı.

Peki, Facebook fotoğrafları nasıl güvence altına alıyor. İlk olarak, kullanıcıların hem Facebook uygulamasında hem de özel mesajlarda indirme ve paylaşma seçeneklerini devre dışı bırakmalarına olanak tanılıyor.

İkincisi, Facebook uygulamasından ekran görüntüsünü almayı devre dışı bırakıyor. Ayrıca, arkadaş listenizde olmayan kullanıcılar artık profil resiminizde kendilerini veya başkalarını etiketleyemiyor.

Ve son olarak, "görsel koruma" özelliğini etkinleştirilebilirsiniz. Görsel koruma; fotoğrafı çevreleyen mavi bir kenarlık ve kalkan ve resmin üstünde üst üste konmuş özel hazırlanmış bir dizi desenden oluşuyor. Bu desen ile profil fotoğrafınız hesabınıza ait olmuş oluyor. Facebook bu önlemlerin hırsızlık olasılığını yüzde 75 oranında azalttığını belirtti.

Şimdilik sadece Hindistan'da olan bu özellik ilerleyen aylarda diğer ülkelerde de kullanıma sunulacak.