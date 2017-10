Facebook ve Google'ın İslam karşıtı reklamlara yardım ettiği ortaya çıktı!

Facebook ve Google'ın İslam karşıtı ABD'de seçim reklamları kurmasına yardım ettiği bildirildi. Facebook'un İslam karşıtı reklamı milyonlarca kez izlendi. ABD’de gerçekleşen terör saldırılarına yönelik 30 saniyelik videoda Müslüman kişilerin siyah beyaz yüzleriyle bir kız çocuğunun yüzü gösteriliyor.

ABD’deki Charlottesville olaylarının ardından Facebook, farklı görüş açılarından insanların düşüncelerini özgürce paylaşabildikleri bir ortam. Eğer biri başkalarını susturmaya çalışırsa ya da onlara kim olduklarına ya da neye inandıklarına dair saldırırsa bu hepimizi yaralar ve kabul edilemez bir durumdur. diyen Mark Zuckerberg, bu sözlerini tutamıyor gibi. Çünkü Facebook ve Google'ın İslam karşıtı ABD‘de seçim reklamları kurmasına yardım ettiği bildirildi.

Facebook ve Google'ın satış ekipleri Secure America Now ile yakın bir şekilde çalışarak milyon dolarlık reklam kampanyalarını geliştirmelerine yardımcı olmuştu. Google, bir süre sonra reklamların firmanın poliçelerine karşı olması sebebiyle bir kısmını yayınlamayı durdurmuştu.

Facebook'un satış ekibi söylenene göre Secure America Now'ın reklamlarını yeni dikey video formatının büyük ölçekli A/B testleri için kullanmıştı. Harris Media ile birlikte çalışarak Facebook'un Are We Safe? başlıklı İslam karşıtı videosunun bir vaka çalışması için tasarlandığı bildirildi.

Reklam, Amerika'da terör saldırıları gerçekleştiren mütevazı siyah-beyaz fotoğrafları ile genç bir kızın yüzünü yan yana koyuyor. YouTube'daki video açıklamasında zayıflamış ulusal güvenliğimizin güçlendirilmesinin önemi vurgulanırken, gösterilen dört saldırganın ikisi Amerika doğumlu.

Facebook, 12 farklı versiyonda reklamı yayınladı ve daha sonra en çok hangi düzin biçimlerden hangisinin tercih edildiğini öğrenen kullanıcılarını inceledi. İslam mesajları seçimin son günlerine kalan devlet seçmenlerini hedef alıyor. İki platform arasında, reklamların milyonlarca kez izlendiği bildirildi.

Facebook, seçmenleri etkilemek istemediğini açıkladı ancak doğrudan pazarlama çabalarıyla çelişiyor. Örneğin, Senatör Patrick Toomey'nin sitedeki reklam kampanyasını ayrıntılarıyla anlatan Facebook sayfası, Seçmenleri etkilemek için en iyi içerik başlıklı.

Google'ın Secure America Now'dan gelen birkaç reklamın, sahte turizm videolarına yönelik reklamlar da dahil olmak üzere politikalarını ihlal edenleri engellediğini söyledi. Şirket, reklamları ne zaman engellediğini söylemiyor ancak yazılı bir açıklama ile, reklamlar şiddetle uygulanan politikalarını ihlal ederse hemen onları reddediyoruz ve gösterilmiyor dedi.