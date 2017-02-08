Facebook, Yardım Topluluğu'nu kullanıma sundu

Facebook, bugün itibariyle Güvenlik Kontrolü kapsamında yeni bir özelliği kullanıma sunduğunu açıkladı. Yardım Topluluğu (Community Help), insanların herhangi bir kriz sonrasında gıda, barınak ve ulaşım gibi konularda yardımlaşmalarına olanak sağlayacak.

Yardım Topluğu, şu şekilde işliyor:

Herhangi bir doğal afet veya kaza kaynaklı felaket gerçekleşmesi durumunda insanlar artık Yardım Topluluğu’nu görecek. Güvenlik Kontrolü üzerinden bağlantı kurup mesajlaşarak hem yardım bulabilecek, hem de başkalarına yardım edebilecek.

Paylaşımlar artık kategori ve lokasyona göre görüntülenebilecek. Bu sayede ihtiyacı olanların yardım bulması kolaylaşacak.