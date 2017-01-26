Facebook, yine Snapchat'i kopyaladı!

Facebook'un Snapchat çıkmazını biliyorsunuzdur. Facebook, Snapchat'i satın almak istemiş ancak başarılı olamamıştı. Bu başarısızlıktan sonra Snapchat'in özelliklerini taşıyan uygulamalar geliştiren Facebook, istediği etkiyi yaratamamıştı. Facebook, daha sonra elindeki en büyük koz olan Instagram'ı kullanmış ve Hikayeler özelliği ile Snapchat'i resmen kopyalamıştı.

Bugün gelen bilgiler ise Facebook'un Instagram'da kullandığı Hikayeler özelliğini kendi platformuna da taşıyacağı yönünde. Şimdilik sadece bazı kullanıcılarda aktif olan Facebook Hikayeler özelliği yine bildiğimiz Snapchat gibi çalışıyor. Facebook arkadaşlarınızın Hikaye'ye eklediği fotoğraf ya da videoları Facebook uygulamasının üst bölümünde yer alıyor.

Instagram Hikayeler özelliği mantığı ile çalışan Facebook Hikayeler özelliğinin önümüzdeki günlerde tüm dünya genelinde kullanılma sunulması bekleniyor.