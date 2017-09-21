Facebook'a WhatsApp düğmesi geliyor!

WhatsApp'ı geçtiğimiz yıllarda rekor fiyata bünyesine katan Facebook, günümüze kadar kendi platformundaki özellikleri WhatsApp'a da entegre etmişti. Şimdi ise Facebook, iOS ve Android'deki uygulamalarına WhatsApp'ı entegre etmek için kolları sıvamış durumda.

Facebook'un Beta sürümünde ortaya çıkan bu yeni özellik WhatsApp düğmesi olarak isimlendiriliyor. Facebook uygulamasının sık kullanılanlar bölümüne eklenecek olan WhatsApp düğmesi sayesinde, direkt Facebook uygulamasından WhatsApp'a geçiş yapılabilecek.

Sınırlı sayıda kullanıcıda denenilen bu özelliğin önümüzdeki günlerde gelecek olan güncelleme ile herkese sunulması bekleniyor.