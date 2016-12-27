Facebook'a yepyeni bir görünüm kazandırın

Google Chrome için geliştirilen Darkness eklentisi sayesinde popüler sosyal medya siteleri olan Facebook ve Twitter'ın yanında YouTube ve Gmail'in görünümünü değiştirebiliyorsunuz. Ücretsiz olarak sunulan Darkness eklentisi, otomatik olarak Facebook, Twitter, YouTube ve Gmail'in görünümünü siyah tema ile değiştiriyor.

Darkness eklentisinin PRO sürümünde ise farklı tema seçenekleri yer alıyor. Darkness'ta Iceberg teması, Darkness PRO sürümünde ise Tomorrow ve Material Design olmak üzere eklentide üç tane farklı tema yer alıyor.

Özellikle Material Design temasının görsel iyileştirmeler ile gelmesi, Facebook'a farklı bir görünüm katıyor.