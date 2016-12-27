Facebook'a yepyeni bir görünüm kazandırın

Facebook, Twitter, Gmail ve YouTube için geliştirilen Chrome eklentisi sayesinde bu sitelerin görünümlerini siyah tema ile değiştirebilirsiniz.

27/12/2016 14:30

Google Chrome için geliştirilen Darkness eklentisi sayesinde popüler sosyal medya siteleri olan Facebook ve Twitter'ın yanında YouTube ve Gmail'in görünümünü değiştirebiliyorsunuz. Ücretsiz olarak sunulan Darkness eklentisi, otomatik olarak Facebook, Twitter, YouTube ve Gmail'in görünümünü siyah tema ile değiştiriyor.

Darkness eklentisinin PRO sürümünde ise farklı tema seçenekleri yer alıyor. Darkness'ta Iceberg teması, Darkness PRO sürümünde ise Tomorrow ve Material Design olmak üzere eklentide üç tane farklı tema yer alıyor.

Özellikle Material Design temasının görsel iyileştirmeler ile gelmesi, Facebook'a farklı bir görünüm katıyor.

Darkness eklentisini indirmek için tıklayın

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    Yazar: Ender Öztürk

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