Facebook'ta 4K devri başladı!

Popüler sosyal medya platformu Facebook, gözünü YouTube'a çevirmiş durumda. Daha önce yaptığı hamleler ile Snapchat'e ağır darbe indiren Facebook, şimdi de 4K video desteği ile YouTube'a rakip olmak istiyor. Yeni özellik sayesinde Facebook'a artık 4K çözünürlüğünde videolar yükleyebilecek ve izleyebileceksiniz.

Facebook, 2160P UHD-1 Ultra-High-Definision Television standartında videoların izlenmesini sağlayacak. 4K desteğini belli başlı kullanıcılarına yavaş yavaş sunan Facebook, ileride 4K Canlı Yayın desteğini sunarak televizyonlara da rakip olabilecek gibi görünüyor.

Facebook'ta 4K video yüklemek ve izlemek için oldukça sağlam bir internetiniz olması gerekiyor. Minimum 25 Mbps hızında bir internet ile 4K videoları akıcı bir şekilde izleyebilirsiniz.