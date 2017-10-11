Facebook ve Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor!

Popüler sosyal medya ağları olan Facebook ve Instagram'a, akşam üzeri 18:30 sularından itibaren girilemedi. Uzun süredir giriş yapılamayan Facebook ve Instagram, dünya çapında bir sorun yaşıyor gibi görünüyor. Twitter'da ise #Facebookdown hashtag'i ile başlatılan şikayetler henüz durulmadı.

Facebook'un bünyesinde yer alan ve doğal olarak aynı serverlardan beslenen Instagram'da da hala sorun devam ediyor. Facebook ve Instagram'ın çökmesindeki neden henüz resmi olarak açıklanmış değil. Gelişmeler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz...