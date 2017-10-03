Facebook'tan 1000 kişiye iş imkanı!

Facebook, Rusya ve diğer ülkelerin sosyal medyayı kullanarak başka ülkelerin seçimlerini etkilemelerini engelleme çabaları çerçevesinde reklamların gözden geçirilmesi için 1.000 kişiyi işe almayı planladığını duyurdu. Paylaşılan bilgilere göre, geçtiğimiz Mayıs ayına kadar çok kısa bir süre içerisinde 100 bin dolardan fazla bir reklam parası politik amaçlarla harcanmış.

Üstelik bu reklamlar öylesine etkili ki en sonunda sosyal medya devinin de duruma el atmasını gerektirdi. Facebook geçtiğimiz eylül ayında yaptığı açıklamada, Rusya'dan insanların Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında yapılan başkanlık seçimleri öncesinde 3.000 civarında politik içerikli reklam aldıklarına inandıklarını itiraf etmişti. Seçimlerde 470 asılsız hesap ve sayfa ortak olarak çalışmış.

Facebook’un soruşturması sonunda bu sayfa ve hesapların hepsi kapanmış ancak amaca ulaşıldıktan sonra elbette bir amacı kalmıyor. İşte firma bundan sonrası için kendini hazırlıyor. Dolandırıcılık olarak görülen oyun ve ürün reklamları tarafındaysa daha farklı önlemler alınıyor. Gündemde olan çözümlerden biri, Steam tarafından da uygulanlara benziyor. Oyunların kendi ekran görüntüleri dışındaki görseller ile reklam yapması yasaklanıyor.

Böylece alakasız bir oyun reklamında alakasız bir oyunun görüntülerini görmemizin önüne geçilecek. Yapılan açıklamada 1.000 kişinin gelecek yıl istihdam edilecekleri ve reklamları otomatik olarak inceleyecek yatırımlara daha fazla yatırım yapılacağı da ifade edildi.