Facebook’tan asılsız haber tespitine yardımcı eğitim aracı

Facebook, insanların asılsız haberleri tespit etmesine yardımcı olacak yeni bir eğitim aracını Türkiye’deki kullanıcılarının hizmetine sundu. 5 Ekim 2017 tarihinden itibaren kullanıma açılmaya başlayan “Asılsız Haberleri Tespit Etme” kılavuzu, dikkat çekmesi amacıyla Türkiye’de Facebook kullanan 44 milyon insanın Haber Kaynağı’nın en tepesinde belirecek. Kılavuz gösteriminin üzerine tıklandığında ulaşılan Facebook Yardım Merkezi’nde; web uzantılarının kontrol edilmesi, kaynağın araştırılması ve söz konusu başlıkla ilgili diğer raporların aranması gibi konularda daha fazla bilgi ve kaynak yer alıyor. Facebook bu araçla hem platform içinde, hem de dışında insanlara asılsız haberleri tespit etme konusunda yardımcı olmayı hedefliyor.

İnsanların Facebook’ta doğru bilgi görmek istediğinin bilinciyle hareket eden Facebook, asılsız haberlerin Facebook topluluğuna zararlı olduğuna ve doğru bilgi akışını engellediğine inanıyor. Asılsız haberlerle mücadelede sürekli olarak yeni araçlar geliştiren Facebook’un bu çalışmalarının önemli parçalarından birini de insanların asılsız bir haberle karşılaştıklarında daha bilgili kararlar vermelerine yardımcı olacak taktiklerin paylaşılması oluşturuyor. Asılsız haberlerle mücadele kapsamında Türkiye’de Kadir Has Üniversitesi ile işbirliği yapan Facebook, platformu kullanan insanlar için güvenli ve saygılı bir deneyim oluşturmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.