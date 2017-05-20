Facebook'tan CS atılımı!

Oyun turnuvalarının izleyici kitlesi, artık popüler sporlarla yarışır durumda. E-spor olarak adlandırılan ve insanlar tarafından bir spor dalı olarak görülen bu turnuvalar, bundan sonra Facebook üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Daha önce bu turnuvalar, ESPN’de canlı olarak izlenebiliyordu.
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E-spor’un liderlerinden ESL ise bugün yaptığı açıklama ile toplam 6 farklı dilde yayın yapmak üzere Facebook’la bir anlaşma yapıldığını duyurdu. Anlaşma, şimdilik sadece Counter Strike: Global Offensive’i kapsıyor.
Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda Twitter da benzer bir anlaşma yapmış ve e-spor yaynları ile ilgili 1500 saatlik bir anlaşma imzalamıştı. Açıklamaya göre ESL, Facebook’a toplam 5.500 saatlik e-spor içeriği gönderecek ve bunun 1.500’ü sadece Facebook'ta olacak.
İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Lehçe ve Almanca dilleriyle yapılacak yayınlardan önce 30’ar dakikalık orijinal Facebook canlı yayınlar eşliğinde, CS: GO karşılaşmalarında öne çıkan en iyi oyuncuların performanslarına da yer verilecek.Facebook ve ESL’nin e-spor programları Haziran ayından itibaren başlayacak. Yayınları kaçırmamak için ESEA'nın kendi sayfasını takip edebilirsiniz.
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