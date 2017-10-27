Facebook’tan Gruplar için yeni özellikler

Haziran ayında ilk kez düzenlediği Facebook Communities Summit’te misyonunu dünyayı birbirine yakınlaştırmak ve insanlara topluluk kurma gücü vermek olarak genişleten Facebook, grup yöneticilerinin topluluklarını büyütmelerini ve yönetmelerini sağlayacak yeni araçlar ve programlar geliştirdiğini duyurdu.

Grup yöneticileri ve üyeler için Facebook’un yeni geliştirdiği araçların bazıları şöyle;

Karşılama mesajları (Welcome Posts): Grup yöneticileri için topluluk oluştururken yeni üyeleri karşılamak ve desteklendiklerini hissettirmek son derece önemli. Karşılama mesajları özelliği ile yöneticiler artık yeni üyeleri gruba tanıtmak için katılımcıları otomatik olarak etiketleyen karşılama mesajları paylaşabilecek.

Rozetler (Badges): Topluluk üyelerinin, grup liderlerini daha kolay belirleyebilmek istedikleri geri bildirimini alan Facebook, grup yöneticileri, moderatörler ve yeni üyeler için rozetler özelliğini ekledi.

Üye profilleri (Member profiles): Üye profilleri özelliği ile artık bir grup üyesi, başka bir üyenin adına tıkladığında, kişinin gruba özel hazırlanan profiline yönlendirilecek. Kişinin ortak ilgi alanları ya da gruptaki aktiviteleri gibi herkese açık yaptığı paylaşımlardan oluşan bilgilerin bulunacağı profil sayesinde topluluk üyelerinin, diğer grup üyelerini daha kolay tanıması amaçlanıyor.

Yeni kontroller: Facebook, grup yöneticilerinin topluluklarını büyütmelerine ve yönetmelerine yardımcı olacak yeni özellikler ekledi. Grup İstatistikleri (Group Insights), paylaşımların üyelerin en aktif olduğu zamanlara göre planlanması gibi kişiselleştirilmiş faydalı ipuçları barındıracak şekilde genişletilirken hararetli tartışmaları ve grup kurallarını unutan üyeleri yönetebilmek adına yeni özellikler de kullanıma sunuldu. Örneğin yöneticiler artık bir üyenin grupta yorum yapmasını ve paylaşımda bulunmasını geçici olarak durdurabilecek ve kuralları ihlal eden üyeleri, yönettikleri birden fazla gruptan bir tıkla kaldırabilecekler.