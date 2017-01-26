Facebook'tan Xiaomi'ye çalım!

Xiaomi'nin önemli isimlerinden Hugo Barra, geçtiğimiz günlerde şok edici bir karar almış ve firmadan ayrıldığını duyurmuştu. Kişisel sebepleri bahane olarak gösteren Hugo Barra, Silikon Vadisi'ne dönmek istediğini belirtmişti. Hugo Barra'nın bu açıklamalarından çok geçmeden yeni durağı belli oldu.

Açıklamalara göre Hugo Barra resmen Facebook'ta iş başı yapacak. Facebook'un VR bölümünde görev alacak olan Hugo Barra, Oculus tarafında Facebook'a yenilikler sunmak için çalışacak.

Hugo Barra, Facebook'ta çalışmaya başladığını duyurduktan sonra; "Sanal gerçeklik eskiden sadece bilim-kurgu filmlerinde yer alıyordu. Şimdi bu alanda çalışmak benim için bir rüya. Xiaomi'nin CEO'sundan sektörün her alanında devrimsel teknolojiler sunmayı ve bu teknolojileri büyük kitlelere sunmaktan daha büyük bir şey olmadığını öğrendim." açıklamalarında bulundu.

Xiaomi'de yükselen ivmeli bir performans sunan Hugo Barra'nın, aynı performansı Facebook'un Oculus bölümünde de devam ettireceği su götürmez bir gerçek. Bakalım yenilikçi kavramı ile özdeşen Hugo Barra, sanal gerçeklik için ilerleyen süreçte ne gibi yenilikler sunacak?