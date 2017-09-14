Facebook'tan yeni görüntülü sohbet uygulaması

Temmuz ayında, Facebook'un Bonfire adlı bir video sohbet uygulaması üzerinde çalıştığı bildirildi. Uygulama şu anda Danimarka'da test ediliyor. İlk olarak The Next Web'in fark ettiği uygulama Danimarka Apple App Store'da mevcut.

Geçen sene başlatılan Houseparty uygulamasına benzer şekilde Bonfire, kullanıcıların canlı video yoluyla bir defada birden fazla Facebook arkadaşıyla sohbet etmelerini sağlıyor. Bir grup görüntülü görüşmesine ek olarak Bonfire, Snapchat benzeri filtreleri ve efektleri uygulamanıza ve hatta ekran görüntülerini Instagram, Facebook ve Messenger'da paylaşmak için aynı ekran görüntüsünü almanıza izin verir.