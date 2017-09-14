Facebook'tan yeni görüntülü sohbet uygulaması

Facebook, Bonfire adlı yeni grup görüntülü sohbet uygulamasını test etmeye başlıyor.

14/09/2017 11:05

Temmuz ayında, Facebook'un Bonfire adlı bir video sohbet uygulaması üzerinde çalıştığı bildirildi. Uygulama şu anda Danimarka'da test ediliyor. İlk olarak The Next Web'in  fark ettiği  uygulama Danimarka Apple App Store'da mevcut.

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Geçen sene başlatılan Houseparty uygulamasına benzer şekilde Bonfire, kullanıcıların canlı video yoluyla bir defada birden fazla Facebook arkadaşıyla sohbet etmelerini sağlıyor. Bir grup görüntülü görüşmesine ek olarak Bonfire, Snapchat benzeri filtreleri ve efektleri uygulamanıza ve hatta ekran görüntülerini Instagram, Facebook ve Messenger'da paylaşmak için aynı ekran görüntüsünü almanıza izin verir.

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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