Facebook'un drone'u ilk kez başarılı uçuş yaptı

Facebook, birkaç yıldır kendi güneş enerjisiyle çalışan Aquila adlı insansız uçaklarını test ediyor. İnternet sağlayıcısı drone geçen Haziran'da ilk tam uçuşunu gerçekleştirdi ancak Yuma, Arizona'daki 96 dakikalık uçuş sonrasında inmek zorunda kaldı. Kazaya dair, otonom düzlemin rüzgâr koşulları nedeniyle indiğini tespit eden bir ABD soruşturması başlatıldı.

Facebook tarafından ilan edilen ikinci tam uçuş 22 Mayıs'ta gerçekleşti ve bir saat 46 dakika uçtuktan sonra başarılı bir şekilde indi. Facebook, ilk başarısız uçuştan drone ekibinin öğrendiği derslere dayanarak Aquila'nın geliştirildiğini söylüyor. Ekip, sürüklenmeyi artırmak ve iniş sırasında kaldırmayı azaltmak için kanatlara yeni "spoiler" ekledi. Uçağın şimdi veri toplamak için yüzlerce yeni sensörü, değiştirilmiş otopilot yazılımı, yeni radyolar, "pürüzsüz bir yüzey" ve iniş yaparken planı durdurmaya yardımcı olan yatay bir pervanesi var. Facebook'a göre, mayıs ayında kalkış normaldi ve orijinal deneme uçuşunun iki katı hızla tırmanıyordu.

Facebook, Yuma'da da olan bu ikinci uçuşun veri toplamakla ilgili olduğunu söyledi. Şirket, bir blog yazısında "Sürekli hız, başlık ve irtifa ile uçağın sürüklenmesini ölçmek için uzun test uçuşları yaptık" diyor.