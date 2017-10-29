Facebook'un yapay zekası fotoğrafla 3D avatar oluşturuyor!

Google, Facebook, Neuralink, Amazon ve daha bir çok şirket, geleceği yapay zekalar üzerine inşa etmeye hazırlanıyor. Kimisi tıp, kimisi astronomi, kimisi sesli asistan, artık onlarca farklı milyar dolarlık proje var. Bu yatırımlardan en dikkat çekicisi, Facebook’tan geliyor. Dev firma, arkadaşlarınızla etkileşin kurmanız için farklı sanal deneyimleri test ediyor.

Hatırlarsanız daha önce Google da sadece bir fotoğraftan 3 boyutlu yüz kalıbı oluşturan yapay zeka yazılımını duyurmuştu. Ancak bu yazılım, Facebook’un yaptığından biraz daha farklıydı. İnsanların yüz hatlarındaki ortak noktaları gün yüzüne çıkartmaya çalışıyor ve benzerlikleri tanımlıyordu. Facebook’un eğlence temelli yazılımı, an itibariyle insan müdahalesine çok fazla ihtiyaç duyuyor ve gün geçtikçe gelişeceği anlamına geliyor.

Eğer tanıtılan resimlerin kalitesi yetersizse ve belirgin bir yüz bulunmuyorsa yazılım, otomatik olarak diğer seçenekleri değerlendirmek istiyor. Apple’ın 12 Eylül’de iPhone X lansmanında tanıttığı Animoji özelliği bildiğiniz üzere, sabit grafiklere sahip emojilerin ifadelere göre hareket etmesi mantığına dayanıyor. Facebook’un bu yazılımı Spaces dışında kişiye özel emojiler için de kullanabileceği söyleniyor.