LoL oyuncusu Faker, milyoner oldu!

MOBA denildiğinde akla League of Legends ve Dota gelir. Ancak ülkemizde League of Legends bir adım daha önde. Dünya genelinde gerçekleştirdiği büyük turnuvalarla da adından sıkça söz ettiren Riot Games, esporun gelişmesine büyük katkıda bulunuyor.

Çok büyük rakamların ödül olarak verildiği espor turnuvalarından ilk defa bir oyuncu 1 milyon dolar barajını aşarak adını espor tarihine yazdırdı. Bu oyuncu Güney Koreli orta koridor oyuncusu Lee ''Faker'' Sang Hyeok. Esports Earnings'in yayınladığı rapora göre oyuncu kariyeri boyunca tam 35 büyük turnuvaya katıldı toplam olarak 1,04 milyon dolar kazandı.

Bu yaşta bu para gerçekten çok büyük bir başarı diyebilirsiniz ama espor tarihinde daha fazla kazanan oyuncular mevcut. Mesela Sumail Hassan adlı oyuncu Dota 2 oynayarak toplam 2,5 milyon dolar kazandı ki bu oyuncu Dota 2'den en çok para kazanan 3. oyuncu. Faker'ın ilk olmasının sebebi League of Legends oynayarak bu parayı kazanmış olması.