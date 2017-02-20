Falcon 9 roketi uzaya fırlatıldı!

SpaceX'in Falcon 9 roketi, Neil Armstrong ve arkadaşlarını 1969'da Ay'a taşıyan Saturn V roketinin fırlatıldığı ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın tarihi öneme sahip rampasından yollandı. Tespit edilen arıza nedeniyle dün fırlatılmasına saniyeler kala iptal edilen Falcon 9 roketi, bugün başarılı şekilde uzaya gönderildi.

Kargo görevi gören roketin taşıdığı Dragon uzay aracının, Uluslararası Uzay İstasyonu'na araştırma ekipmanları ve ikmal maddesi gibi yaklaşık 2,5 tonluk malzeme götürdüğü bildirildi. SpaceX, 2014 yılında NASA’dan 20 yıllığına kiraladığı Kennedy Space Center Launch Complex 39 adlı fırlatma rampasından gelecek yıl uzaya astronot göndermeyi planlıyor.

ABD'li girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na malzemesini bıraktıktan sonra, geçen yıl nisan ayında, okyanusta kurulan yüzen platforma başarılı bir dikey iniş yapmıştı. Diğer yandan NASA, geçen yıl eylül ayında, Cape Canaveral hava üssünde, SpaceX Falcon 9 roketinin motorlarının statik ateşleme testi sırasında bir patlama meydana geldiğini duyurmuştu.

Falcon 9 roketinin kalkış anını aşağıdan izleyebilirsiniz.