Fallout 4 haftasonu ücretsiz!

Fallout 4, 10 Kasım 2015'te piyasaya çıkmıştı. Her ne kadar eskiler kadar adından söz ettirememiş olsa da, yine de büyük bir beğeni ile oynandı. Eğer henüz Fallout 4 oyununu almadıysanız, bu haber tam sizler için.

Steam ve Xbox One platformları için yapılan duyuru ile Fallout 4, bu haftasonu ücretsiz olarak oynanabilecek. Deneme süresi boyunca oyunda herhangi bir kısıtlama olmayacak.

Eğer oyundan memnun kalırsanız ve satın almak isterseniz, deneme süresinin biteceği 28 Mayıs 2017 tarihine kadar, Steam ve Xbox Store üzerinden %67 oranında indirimle oyuna sahip olabileceksiniz. Ancak Xbox One kullanıcılarının bu fırsattan yararlanabilmeleri için Gold aboneliklerinin olması gerekiyor.