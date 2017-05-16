Far Cry 5 geliyor!

Ubisoft'un resmi Twitter hesabında bugün yapılan açıklamada Far Cry 5'e hazır oup olmadığımız soruluyor. Hazır mıyız? Umuyoruz ki oyun eski kalitesine bu oyunla geri kavuşur.

Are you ready for a hefty dose of new Far Cry adventures?

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Bildiğiniz üzere Far Cry Primal ile bir çok oyuncuda hayal kırıklığına yol açmıştı. Oyuncular şuanlık oyuna çekinerek yaklaşıyor. Umuyoruz Ubisoft oyuncuları dinlemiştir ve Far Cry'in eski efsanevi tarzını bizlere bu oyunla geri verir ve Far Cry hayranlarının kalbini geri kazanır.

İlerleyen günlerde oyunla ilgili ilk bilgileri alabileceğiz. Şuanlık beklemekten başka yapılacak malesef bir şey yok.