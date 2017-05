Far Cry 5 için ilk fragman ve detaylar yayınlandı

Ubisoft, bugün oyuncuların Far Cry 5'i Project Scorpio ve Windows PC dahil olmak üzere PlayStation 4 Pro, PlayStation 4 ve Xbox One'da oynayabileceğini duyurdu.

İlk kez Amerika, Montana’da geçecek hikayede, oyunun 27 Şubat 2018’de çıkışıyla birlikte oyuncular hayatta kalmak ve özgürlüğü elde etmek için savaşırlarken, bu sakin görünümlü ancak son derece karmaşık dünyada tek başlarına ya da tamamen iki kişi olarak gezinebilecek. Far Cry 5’in geliştirilmesi Ubisoft Montreal tarafından yönetiliyor.



Montana’da bulunan kurgusal Hope County’de, yeni serif yardımcısı olarak başlayan oyuncular, varışlarının kasabanın şiddet yoluyla ele geçirilmesini tetikleyecek fanatik bir kült inancı olan Eden’s Gate Projesi tarafından yıllardır sessiz olan hareketi hızlandırdığını öğrenecekler.





Gafil avlanan ve iktidar mücadelesi içine çekilen oyuncuların Eden’s Gate Projesinin dikkatlice hazırlanmış planlarını bozmaları ve kendilerinin ve Hope County topluluğunun özgür kalmasına yardım etmek için direniş alevini körüklemeleri gerekiyor.



Kuşatma altında olan ve dünyanın geri kalanından ayrılan oyuncular Hope County sakinleriyle güçlerini birleştirip Direniş’i oluşturacaklar. Külte karşı savaşan oyuncular, Hope County boyunca farklı oyun tercübelerine sahip olacakları eşsiz yerler görecek.

Yolculukları boyunca oyuncular, Big Sky Country’de kült güçleriyle birlikte hava savaşına girmek için uçak kullanabilecekler. Kült üyelerinin izini sürerken ve tarım arazileri, ormanlar, dağlar ve nehirler arasında hayatta kalmak için kaynak toplarken ikonik Amerikan arabaları, kamyonlar, ATVler ve tekneler kullanabilecekler. Taşıtlar ayrıca hayvanlar tarafından saldırıya uğrandığında ya da işlerin planlandığı gibi gitmediği durumlarda kolayca kaçmak için bir sığınak görevi görecek.



Kültü çökertmek için, oyuncuların tüfek ve bombalar gibi menzilli silahlar, balyoz ve beyzbol sopası gibi yakın dövüş silahları da dahil her türlü silahı kullanmaları gerekecek. Ayrıca, karakter çeşitlerinden oluşan Guns for Fire ya da oyuncuların oyun stillerini tamamlayacak ayı ya da panter gibi özelleştirilmiş hayvanlardan oluşan Fangs for Fire alabilecekler. Oyuncuların Far Cry 5’te yarattıkları her durumda ve karmaşada nasıl davranacakları onlara kalmış.

Far Cry 5 ayrıca oyunculara sonsuz sayıda yeni oyun alanı yaratma ve oynama imkânı veren harita editörünü de geri getiriyor. Harita editöründe hayranlar tarafından oluşturulan içeriğe yeni bir boyut katacak yeni özellikler de olacak.