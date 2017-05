Far Cry 5 için yeni videolar yayınlandı!

Ubisoft, sevilen oyun serisi Far Cry'ın yeni oyunu olan Far Cry 5'i bu hafta içerisinde resmi olarak tanıtacak. Far Cry 4 ve Far Cry Primal ile umduğunu bulamayan Ubisoft, bu yıl Far Cry 5 ile muhteşem bir geri dönüş yapmayı hedefliyor.

Western temasının işleneceği Far Cry 5 için bugün 4 adet yeni video yayınlandı. Videolarda Far Cry 5'in hangi mekanlarda geçeceğine yönelik küçük ipuçları bulunuyor.

Oyun içi görüntüleri henüz ortaya çıkmayan Far Cry 5, bakalım serinin tutkunlarını bu yıl tatmin edebilecek mi? Far Cry 5'in, PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için yaz aylarında veya Holiday döneminde çıkışını gerçekleştirmesi bekleniyor.