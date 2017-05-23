Far Cry 5 için yeni videolar yayınlandı!

Ubisoft, sevilen oyun serisi Far Cry'ın yeni oyunu olan Far Cry 5'i bu hafta içerisinde resmi olarak tanıtacak. Far Cry 4 ve Far Cry Primal ile umduğunu bulamayan Ubisoft, bu yıl Far Cry 5 ile muhteşem bir geri dönüş yapmayı hedefliyor.
Western temasının işleneceği Far Cry 5 için bugün 4 adet yeni video yayınlandı. Videolarda Far Cry 5'in hangi mekanlarda geçeceğine yönelik küçük ipuçları bulunuyor.
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Oyun içi görüntüleri henüz ortaya çıkmayan Far Cry 5, bakalım serinin tutkunlarını bu yıl tatmin edebilecek mi? Far Cry 5'in, PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için yaz aylarında veya Holiday döneminde çıkışını gerçekleştirmesi bekleniyor.
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