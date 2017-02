Far Cry 5 mi geliyor?

Ubisoft bizlerin karşısına, büyük bir kitle tarafında çok sevilen Far Cry serisinden en son bundan yaklaşık bir yıl önce Far Cry Primal oyunu ile çıkmıştı. Gerçekten güzel bir Far Cry oyunu daha oynadık ve sevdik. Hemen yenisini beklemeye başladık ve o güzel haber gelmiş olabilir. Far Cry 5 bugün GameStop'ta göründü.



Oyun, markanın PlayStation 4 için 2017 senesinde çıkacak oyunlar listesinde bulunuyordu ve çıkış tarihi de 26 Kasım 2017 olarak belirtilmişti. Bazı firmalar, kendi bölgelerindeki GameStop ile iletişime geçti ve bunun doğru olup olmadığı soruldu.

Marka bu durumu yalanlamadı ve bu listelemenin varlığını onayladı.Şimdilik Ubisoft tarafından hiçbir resmi bilgi olmadığı için bu durum söylenti olarak kalacak ancak kabul etmeliyiz ki Far Cry serisinin devam oyunu eninde sonunda çıkacak. Umarız bu çok uzun sürmez. Güncellemeleri sizinle paylaşmaya devam edeceğiz.