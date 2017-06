Far Cry Primal Türkçe yama çıktı!

Taş devri dönemde geçerek Far Cry serisini geçmişe götüren Far Cry Primal artık Türkçe oldu. Far Cry 3 ve Far Cry 4 oyunları için Türkçe yama hazırlayan Erdem Çatık, Far Cry Primal için de Türkçe yama yayınladı. Voidu'nun sponsorluğu ile hazırlanan Far Cry Primal Türkçe yama ile oyun %100 Türkçe oluyor.

Far Cry Primal Türkçe yama yayınlandı

Far Cry Primal'da yer alan tüm diyaloglar orijinalliği korunarak Türkçe'ye çevrilmiş. Örneğin; oyunun konusu taş devrinde geçtiği için konuşmalar devrik cümleler ile yapılıyor. Bu orijinallik korunarak Far Cry Primal bozuk bir Türkçe ile çevrilmiş. Yaklaşık 30 MB büyüklüğündeki Far Cry Primal Türkçe yama dosyasını aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz.