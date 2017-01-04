Faraday Future'un elektrikli otomobili tanıtımda bozuldu

Faraday Future'un geçen yıl CES 2016’da konsept modeli tanıtılan otomobilinin dün akşam CES 2017 kapsamında üretim modeli tanıtıldı.

Şirket, adı FF91 elektrikli arabayı tanıtmak için CES 2017 kapsamında bir etkinlik düzenledi. Otomobilin park etme yeteneğini de içeren bazı özellikleri gösterildi.

Şirketin araştırma, geliştirme ve mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı olan Nick Sampson, bir noktadan sonra Faraday Future'un ana yatırımcısı ve LeEco başkanı Jia Yueting'le sahneye çıktı. Sampson, Jia'dan "otomatik vale parkı" özelliğini istemek için arabada bir düğmeye basmasını istedi.

Ama hiç bir şey olmadı!

Jia'yı şirketle ilgili bazı konuşmalar yapmaya davet etmeden önce Sampson, "Tamam, görünüşe göre bu gece biraz tembel" dedi.

Jia'nın sözlerinden sonra sahne ışıkları soluk görüldü ve Sampson arabayı yürütmek için bir adım daha attı. Bir başka uzun duraklama daha oldu.

"Yeni bir bebek olarak, o çok, çok çekingen" diye salladı Sampson.

Birkaç dakika sonra ise araç, sahnede yavaşça geçiş yaptı.

Tanıtımdan sonra The Verge'e konuşan Sampson, görünen aksaklığı “Bu karmaşık bir durum… Teknik zorlukların olduğunu biliyorduk. Bu binanın çatısına kadar bakarsanız, arabanın kendi kendine çalışabilmesi için gereken bazı sinyalleri engelleyen bir sürü yapı var." dedi.

Sunumun başında, görünüşe göre bir otoparkta gezinen bir aracın videosu gösterildi. Videoda, araba sonunda bir yer buluyor ve görünüşte herhangi bir sürücü desteği olmadan kendi kendine park ediyor.

Aşağıda tüm tanıtım yer alıyor ve 1:12:30'dan itibaren gerçekleşen olayı izleyebilirsiniz.