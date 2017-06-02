FarCry 5 iptal edilsin diye imza kampanyası başlattıldı!

Change.org üzerinden birçok konuda imza kampanyası düzenlenmiş ve bunlardan bazıları da ciddi anlamda işe yaramıştı. İnsanların eleştirdikleri konular hakkında imza kampanyası başlattığı platform, büyük şirketlerin de takibi altında. Hâl böyle olunca oyuncular da seslerini çıkartabilmek adına bazı durumlarda Change.org'u kullanıyorlar.

Bu oyunculardan bazıları ise bu platformu Ubisoft'un yeni çıkaracağı FarCry 5 için kullandılar. Gamers United adlı bir hesap tarafından başlatılan kampanyada oyuncular, şirketin oyunun senaryosunu tamamen değiştirmesini istiyorlar. Oyunculara göre şirket, Hristiyan kötü karakterlerin sadece beyaz değil, Latin ve siyahi karakterlerin de olması gerektiğini savunuyorlar.

Oyunun tamamen Amerika Birleşik Devletleri'ne hakaret içerdiğini belirten oyuncular, oyun içerisinde yer alan kötü karakterlerin temellerinin de İslam veya şehir içindeki çete oluşumlarının temelleriyle oluşmasını savunuyorlar. Kendilerine hakaret olarak algıladıkları senaryoyu, İslam dinine yıkmak istemeleri de gerçekten ilginç. Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi sizin de yapmamanız gerekir. Kampanyaya buradan bakabilirsiniz.