Fark yaratan internet tarayıcısı Opera Neon yayınlandı!

Opera, çok farklı bir internet tarayıcı konsepti olan Opera Neon ile karşımıza çıktı. Alışagelmiş internet tarayıcı arayüzlerinden farklı olan Opera Neon, kullanıcı deneyimini ön planda tutmayı hedefliyor.

İnternet tarayıcılarındaki sekme kavramına yeni bir boyut kazandıran Opera Neon, Split screen modu sayesinde aynı ekranda iki farklı internet sitesinde gezinme imkanı sunarken, Snap-to-gallery özelliği ile ise çok kolay bir şekilde ekran görüntüsü alıp kaydetmenizi sağlıyor.

Ücretsiz olarak sunulan Opera Neon, pop-up video oynatma özelliğine de sahip. Bu sayede başka bir internet sitesinde gezerken videoları ekranın herhangi bir yerinde izleyebiliyorsunuz.

Ücretsiz olarak sunulan Opera Neon'u aşağıdaki bağlantıyı kullanarak indirebilirsiniz.