Farkına varmadan yaptığımız 10 yasadışı teknolojik faaliyet!

Teknoloji dünyasında farkına varmadan yaptığımız ancak tamamen yasadışı olan 10 faaliyeti sizler için bir araya getirdik.

27/05/2017 03:10

Teknoloji dünyasında fiilen birşey yapmadığımızı düşünüyoruz. Ancak internet ortamında yapmış olduğumuz faaliyetlerin bir kısmı yasadışı olabiliyor. Hatta bunların en başında Jailbreak yapma ve Crack'li APK. dosyası yükleme geliyor. Biz de sizler için farkına varmadan yaptığımız 10 yasadışı teknolojik faliyeti bir araya getirdik.

1- iPhone'a Jailbreak yapma

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    Yazar: Ender Öztürk

    YORUMLAR

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    • Farkına varmadan yaptığımız 10 yasadışı teknolojik faaliyet!

      Film izleme ve indirme neyse de. Farkına varmadan hack yapmak nasıl olur bilmiyorum

      Misafir 07 Mayıs 2017 23:20 Pazar (0) (0)
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    • Farkına varmadan yaptığımız 10 yasadışı teknolojik faaliyet!

      adblock tamamen yasaldır

      Misafir 07 Mayıs 2017 18:18 Pazar (0) (0)
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    • Farkına varmadan yaptığımız 10 yasadışı teknolojik faaliyet!

      Şifresiz Wifi ağlarına bağlanmanın yasa dışı bir tarafı yok. Şifre koymadığı sürece cumhurbaşkanının ağına bile rahatlıkla bağlanırım.

      Misafir 07 Mayıs 2017 15:02 Pazar (1) (0)
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    • Farkına varmadan yaptığımız 10 yasadışı teknolojik faaliyet!

      Hesabınızı hackleyenleri mahkemeye verin, ben öyle yapıyorum.

      Misafir 05 Mayıs 2017 15:54 Cuma (0) (3)
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    • Farkına varmadan yaptığımız 10 yasadışı teknolojik faaliyet!

      ben yasadisi bisey goremedim

      Misafir 05 Mayıs 2017 14:06 Cuma (5) (0)
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