Teknoloji dünyasında fiilen birşey yapmadığımızı düşünüyoruz. Ancak internet ortamında yapmış olduğumuz faaliyetlerin bir kısmı yasadışı olabiliyor. Hatta bunların en başında Jailbreak yapma ve Crack'li APK. dosyası yükleme geliyor. Biz de sizler için farkına varmadan yaptığımız 10 yasadışı teknolojik faliyeti bir araya getirdik.
1- iPhone'a Jailbreak yapma
YORUMLAR
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Farkına varmadan yaptığımız 10 yasadışı teknolojik faaliyet!
Misafir
07 Mayıs 2017 23:20 Pazar
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Farkına varmadan yaptığımız 10 yasadışı teknolojik faaliyet!
Misafir
07 Mayıs 2017 18:18 Pazar
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Farkına varmadan yaptığımız 10 yasadışı teknolojik faaliyet!
Misafir
07 Mayıs 2017 15:02 Pazar
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Farkına varmadan yaptığımız 10 yasadışı teknolojik faaliyet!
Misafir
05 Mayıs 2017 15:54 Cuma
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Farkına varmadan yaptığımız 10 yasadışı teknolojik faaliyet!
Misafir
05 Mayıs 2017 14:06 Cuma
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Film izleme ve indirme neyse de. Farkına varmadan hack yapmak nasıl olur bilmiyorum
adblock tamamen yasaldır
Şifresiz Wifi ağlarına bağlanmanın yasa dışı bir tarafı yok. Şifre koymadığı sürece cumhurbaşkanının ağına bile rahatlıkla bağlanırım.
Hesabınızı hackleyenleri mahkemeye verin, ben öyle yapıyorum.
ben yasadisi bisey goremedim