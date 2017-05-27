Farkına varmadan yaptığımız 10 yasadışı teknolojik faaliyet!

Teknoloji dünyasında fiilen birşey yapmadığımızı düşünüyoruz. Ancak internet ortamında yapmış olduğumuz faaliyetlerin bir kısmı yasadışı olabiliyor. Hatta bunların en başında Jailbreak yapma ve Crack'li APK. dosyası yükleme geliyor. Biz de sizler için farkına varmadan yaptığımız 10 yasadışı teknolojik faliyeti bir araya getirdik.

1- iPhone'a Jailbreak yapma