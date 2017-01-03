Fenomen hür kız Ayşe Teyze estetik için Samsun'da!

60 yaşındaki Ayşe Kurucu, şimdiye kadar tek başına 25 ülke dolaştı. Gezmek için gittiği Ayder Yaylası civarında ayağını burktuğu için otostop çeken Ayşe Teyze, Tülin Tezel Öztemel ve Emre Öztemel çiftinin aracına bindi. Ancak araçtan inerken fotoğraf makinesini unuttu. Makinenin içindeki fotoğraflara bakan çift, arabalarına aldıkları kadının tek başına dünya turunda çekildiği fotoğrafları görünce Ayşe Teyzeyi bulmak için fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. İnternet kullanıcıları Ayşe Teyzenin bulunması için adeta seferber oldu ve sonunda Ayşe Teyze İzmir'de bulundu. Öztemel çifti, İstanbul'dan İzmir'e fotoğraf makinesini teslim etmeye gitti.

Sosyal medyada bir anda fenomen haline gelen Ayşe Teyze, daha sonra birçok televizyon programına katıldı. Ayşe Teyze, en son Show TV'de katıldığı Zahide Yetiş'in programında sırt bölgesinde yağlardan dolayı sorun yaşadığını belirtti. Bunun üzerine FBM Tıp Merkezi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, duruma el atarak Ayşe Teyzeyi Samsun'a davet etti. Doç. Dr. Hayati Akbaş, yaptığı ön muayene sonrasında Ayşe Teyzeye sırt bölgesindeki yağlardan kurtulabilmesi için liposuction işlemi uygulanmasına karar verdi.

Show TV Zahide Yetiş ekibi 3G bağlantı ile liposuction ameliyatı öncesi FBM Tıp Merkezinden canlı yayın yaptı. Ameliyat öncesi Ayşe teyzeye uygulayacağı operasyon hakkında bilgi veren FBM Tıp Merkezi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, "Ayşe teyzenin sırt bölgesinde iki taraflı yağ birikimi mevcut. Birikimlerin aşağıya doğru yaptığı baskı ile Ayşe teyzede rahatsızlık ve ağrı hissi veriyor. Gerekli analizleri ve tetkikleri yaptıktan sonra bunun yağ birikintisi olduğuna karar verdik. Tedavi olarak da liposuction yöntemini tercih edeceğiz. Operasyonla yağ birikimini sırt bölgesinden uzaklaştıracağız ve orayı normal bir sırt haline getireceğiz. İnşallah Ayşe teyzeyi de oradaki ağrılarından kurtarmayı düşünüyoruz" dedi.

Sırtındaki fazla yağlardan kurtulacağını ifade eden Ayşe teyze, "Ben çok mutluyum. Sizleri çok sevdim. Doktorluk ve öğretmenlik Peygamberlik mesleğidir. Çünkü insana yapılan yatırım hiçbir şeye benzemiyor. Samsun çok güzel, havası çok temiz. İklimi güzel, mavi ile yeşilin kucaklaştığı bir yer. Operasyon olacağım için heyecanlı değilim. Yeter ki bunlardan kurtulayım. Korkum yok ama mutluluk var. Ayakta çok kaldığım zaman sırtlarım ve belim çok ağrıyordu. Sırtımdaki yağı çuval gibi taşıyorum" dedi.

FBM Tıp Merkezi'nde Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş ile birlikte ameliyata giren Ayşe Teyze, sırtındaki fazla yağlardan kurtuldu.

Kaynak : Samsun Haber