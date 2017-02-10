Fenomen Youtuber grubu gözaltına alındı!

İnternet fenomeni olan Kafalar grubu üyeleri Bilal H., Atakan Ö. ve Fatih Y., Bir günde 100 bin TL nasıl harcanır isimli bir video çektiler ve olanlar oldu.

Videonun duyurusunu yapan grup, Çok büyük bir kupon yaptım. Eğer tutarsa 100 bin küsur TL kazanacağım. Şu anda bildiğim tüm totemleri yapıyorum. Sanal kumar sitesinden kazanılmış 120 bin TL… Kardeşlerim bu parayı var mısınız Kıbrıs’ta güzelce ezelim? diye yazdı.

Youtube’da 1 milyon 280 bin takipçisi olan grubun kanalında Aralık 2016’da yayınlanan video, yaklaşık 5 milyon kez izlendi. Videoyu izleyen Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, yasadışı bahis ve kumar sitesi reklamı yapıldığını belirledi.

Grubun videosunda sitenin isminin görüntüsünün yer aldığını saptayan polisler, grup üyeleri Atakan Ö., Bilal H. ve Fatih Y.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerle hareket eden Arda K.’nın da ifadesine başvuruldu. Üyeler sorgundan serbest bırakıldı ancak soruşturma devam ediyor.