FIFA 18 tüm detaylarıyla duyuruldu!

FIFA 18, FIFA serisi resmi Twitter hesabından dün yapılan açıklamaya göre günün ilerleyen saatlerinde bir duyuru gerçekleştirecek ve bir de fragman paylaşacaktı. Yıllardan beri her sene çıkan FIFA ve PES serileri, birbirleri ile kıyaslanarak yeni bir yarışın içerisine giriyorlar.

Son yıllarda FIFA üstünlüğüyle süre gelen bu yarış, bu sene de büyük bir mücadeleye sahne olacak gibi. PES’in çıkış tarihinin yayınlanıp ön siparişe sunulmasının ardından FIFA 18’den de ilk bilgiler gelmeye başladı. Twitter'dan paylaşılan gönderide YouTube kanalının linki de verildi. Bu da oyunun kısa da olsa bir video ile tanıtılacağı anlamına geliyordu ki fragman geldi.

Geçen sene DICE’ın başarılı motoru Frostbite’a geçiş yapan FIFA serisi, bu sayede çok daha güçlü bir şekilde piyasaya çıkmıştı. Asıl bilgilerin de E3 2017’nin hemen öncesinde düzenlenecek EA Play etkinliğinde gelmesi bekleniyor. FIFA 18 herhangi bir aksaklık olmazsa 29 Eylül 2017'de piyasaya sürülecek!