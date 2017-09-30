FIFA 18 kırıldı!

Sevilen serinin yeni oyunu FIFA 18, STEAMPUNKS adlı bir hacker grup tarafından çıkmasının üzerinden 1 gün geçmeden kırıldı ve torrent sitelerine servis edildi.

Denuvo tarafından korunan oyunun kırılması önceki oyun olan FIFA 17'nin 1 yılda kırılmasından sonra şok etkisi yarattı. FIFA 17'yi de aynı grup kırmıştı ancak 1 yıl sürmüştü. Hatta yeni oyun çıkacağı için Denuvo ile EA'in bu izin verdiği söylenmişti.

Denuvo ve Electronic Arts henüz bir açıklamada bulunmadı ancak ilerleyen saatlerde bi açıklama yapacaklardır. FIFA 18 gelmiş geçmiş en iyi spor oyunu olarak görülüyordu ancak en iyi korumaya sahip olan oyun olmadığı bir gerçek.