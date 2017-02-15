FIFA 18 videoda ortaya çıktı!

Nintendo, 3 Mart tarihinde çıkacak yeni konsolu Nintendo Switch için yeni reklam filmleri yayınlamaya devam ediyor. Nintendo'nun Japonya YouTube hesabından paylaşılan tanıtım filminde bir sürpriz ile karşılaştık. Bildiğiniz gibi Nintendo, bu sefer 3. parti desteğine önem vermiş ve EA ile anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşmanın ilk meyvesi ise FIFA 18 olacaktı.

Nintendo Switch reklamında görünen FIFA 18 hakkında konuşmak için henüz erken. Çünkü bazı kaynaklar Switch için FIFA 18'in oyunun mobil sürümünün geliştirilmiş versiyonu gibi olacağını söylüyordu. Ancak yine de Switch reklamında görünen FIFA 18'in grafiksel açıdan konsolun gücüne göre gayet başarılı göründüğünü söylebiliriz.

FIFA 18'in göründüğü ilk videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.