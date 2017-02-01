FIFA 18 hakkında ilk bilgiler geldi!

Yolculuk, FIFA 17 için şaşırtıcı derecede iyi bir hikaye moduydu; oyuncular, Premier League'de ilk kez oynayan, yükselen bir yıldız futbolcu olan Alex Hunter rolünü üstlendi. İlk oynadığında birçok kişi bir futbol oyununun hikaye modu için oldukça iyi olduğunu düşündü.

Dün, EA patronu Andrew Wilson, Yolculuk'i 10 milyondan fazla kişinin oynadığını söyledi. Bu cümle, kaç kişinin bu modu sonuna kadar oynadığını açıklığa kavuşturmuyor olsa da Yolculuk, EA'ın bu yıl çıkacak olan oyunu FIFA 18'de olabilmesine yetecek kadar popüler olmuş.

Andrew Wilson, FIFA 18, Oyuncuları Sezon 2 ile Yolculuk'a geri getirecek dedi ve ekledi Sezon 2'de yeni karakterler ve yeni hikayeler de bulunuyor. Şuan oyunla ve Yolculuk moduyla ilgili bundan başka bir bilgi olmasa da ilerleyen günlerde yeni şeyler ortaya çıkacaktır.