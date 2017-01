Finder for AirPods ile AirPods kaybetmek tarih oluyor!

Apple'ın tamamen kablosuz kulaklığı AirPods, tasarım yapısı itibari ile kaybolmaya çok müsait bir kulaklık gibi duruyor. Taşıma kutusunda taşınmadığı zaman kaybetme olasılığı çok yüksek olan AirPods için bir uygulama geliştirildi. Finder for AirPods ismindeki uygulama ile AirPods'u kaybettiğiniz zaman kolayca bulabiliyorsunuz.

Finder for AirPods uygulaması, konum tabanlı çalışıyor. Ancak bu konum tabanlı Find my iPhone gibi direkt olarak GPS üzerinden çalışmıyor. Bluetooth sinyalleri ile AirPods'u bulmaya yarayan Finder for AirPods, özellikle kapalı bir mekanda kulaklığını kaybedenlerin arama süreçlerinde büyük kolaylık sağlayacaktır.

Finder for AirPods, kaybettiğiniz AirPods'unuza yaklaştığınızda size bildirimler gönderiyor. Uygulamanın mesafe ölçeri sayesinde AirPods'un yerini kolayca tespit edebilirsiniz.

10,49 TL'ye satılan Finder for AirPods uygulamasını indirmek için tıklayın