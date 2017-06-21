Firefox Focus Android'e geldi!

Mozilla, geçtiğimiz yıllarda iOS platformu için Firefox Focus isimli uygulama yayınlamıştı. Firefox Focus yayınlandığında sadece Safari için içerik engelleme aracı fonksiyonuna sahipti. Ancak Firefox Focus daha sonra güncellenerek, kendi içerisinde bir internet tarayıcısına da sahip olmuştu.

Firefox Focus ile internette reklamsız bir şekilde gezdikten sonra sekmeyi kapatır kapatmaz tüm geçmişiniz otomatik olarak siliniyor. Reklamların yanında sizi takip eden siteleri de engelleyen Firefox Focus, bugün Android platformuna da geldi.

Ücretsiz olarak sunulan Firefox Focus, sadece 4 MB bir alan kaplıyor. İnternette hıza olduğu kadar gizliliğinize de önem veriyorsanız, aşağıdaki linke tıklayarak Firefox Focus uygulamasını indirebilirsiniz.