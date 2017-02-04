Android'e rakip olacaktı, ekibi dağıttılar!

Firefox tarayıcısı ile bildiğimiz Mozilla, geçtiğimiz yıllarda Android işletim sistemine rakip olmak için Firefox OS adını verdiği işletim sistemi üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Ancak Firefox OS, uzun uğraşlar sonucu geliştirilip son kullanıcıya ulaştırılmaya çalışılsa da bu konuda firma bir türlü başarılı olamadı.

Hatta bir dönem Mozilla, gelişmekte olan ülkeler için uygun fiyatlı Firefox OS ile çalışan Firefox Phone isimli telefonunu duyurmuş ancak bu da başarısız bir girişim olarak firma tarihindeki yerini almıştı. Mozilla, uzun dönem emek harcadığı Firefox OS'u adam edemeyince pek de şaşkınlık yaratmayacak bir karar aldığını duyurdu.

Açıklamalara göre Firefox OS üzerinde çalışan son 50 kişlik ekip ile Mozilla yolları ayırma kararı aldı. Bu karar ile Firefox OS işletim sisteminin tarihin tozlu raflarına kaldırılacağını söyleyebiliriz.

Android'e rakip olmak isterken bir anda kendini dipte bulan Mozilla, bakalım ilerleyen dönemlerde yine mobil işletim sistemi geliştirmek için girişimlerde bulunacak mı?