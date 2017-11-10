Firefox yepyeni tasarım ve özellikler ile güncellendi!

Mozilla, bir önceki Firefox sürümüne göre tam iki kat daha hızlı olan Firefox Quantum için gün saydığı şu günlerde, iOS platformundaki uygulamasını yepyeni tasarım ve özellikler ile güncelledi. Firefox 10 olarak geçen bu yeni güncelleme ile tarayıcının artık daha hızlı çalıştığını söyleyebiliriz.

Firefox 10 ile yeni uygulamalar menüsü ekleniyor. Ekranın altındaki menü düğmesine dokunarak bu menüye ulaşabiliyorsunuz. Bir diğer yenilik ise; sayfa eylemleri menüsü. Bu menüden İçerikleri paylaşabilir, eşitleyebilir ve daha sonra okumak üzere kaydedebilirsiniz.

Yeni sekme deneyimi özelliği ile web'deki en popüler sitelere, Pocket'taki popüler yazılara ve son zamanlarda ziyaret ettiğiniz ya da yer imlerine eklediğiniz sayfalara buradan ulaşabilirsiniz. Tasarım açısından Safari'ye benzeyen ve bu sayede kullanım kolaylığı sunan Firefox 10'u ücretsiz olarak App Store'dan indirebilirsiniz.