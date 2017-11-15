Fisker'dan 1 dakikalık şarjla 800 KM giden batarya!

Elektrikli arabalar her geçen gün popülerliğini katlarken, piyasanın gelişmesindeki en büyük engellerden biri olarak gösterilen şarj süresi ve sürüş menziliyle ilgili yeni bir atılım yaşandı. Fisker ismindeki küçük sayılabilecek bir üretici katı lityum iyon bataryalar için patent başvurusunda bulundu.

Elektrikli sedan modeli için ön sipariş toplayan üretici, 2.5 kat daha fazla yoğunluğa sahip yeni katı hal batarya teknolojisi sayesinde 1 dakika şarj ile 800 kilometre sürüş sağlayacağı iddia ediliyor. Fisker'in batarya geliştirme departmanı ekibinin çoğunluğu Sakti3 şirketinin ar-ge ekibinden oluşuyor.

Fisker, 2020 yılında elektrikli araba pazarına girmek isteyen Dyson tarafından satın alınmıştı. Toshiba'nın ekim ayı başında 6 dakika ultra hızlı şarj ile 320 km sürüş mesafesi sağlayan yeni teknolojisinin ardından Fisker'in 1 dakikada 800 kilometre vaadi otomobil dünyasını temelinden sarstı.

Fisker'in ön sipariş döneminde olan ve 2019 yılında üretime başlanması beklenen Emotion modeli ise hâlihazırda 9 dakika şarj ile 200 kilometre sürüş vadediyor. LG Chem pile sahip olan ve tam şarjla 650 kilometre gidebilen 130 bin dolarlık araç için istekte bulunanlar 2 bin dolar kapora veriyor.