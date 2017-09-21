Flappy Bird, iOS 11 ile tarih oldu!

Çıkış yaptığı 2013 yılında milyonları kasıp kavuran Flappy Bird, geliştiricisi Nguyễn Hà Đông tarafından popüler olduktan sonra yaklaşık 1 ay sonra mağazalardan kaldırılmıştı. Nguyễn Hà Đông, Flappy Bird'den çok gelir elde ettiğini ve bu yüzden hayatının yolunda gitmediğini sebep göstererek Flappy Bird'ün fişini çekmişti.

Ancak oyunu daha önce indirenler, App Store Satın Alınanlar bölümünden oyunu buluttan indirip oynayabiliyordu. 32 Bit destekli Flappy Bird, iOS 11'in yayınlanmasından sonra artık tamamen tarihin tozlu raflarındaki yerini aldı. Geçtiğimiz gün yayınlanan iOS 11 güncellemesi ile artık 32 Bit uygulamaların hiçbiri çalışmıyor.

32 Bit uygulama ve oyunlar iPhone/iPad'e inmediği gibi daha önce yüklü olanlar ise açılmıyor. Flappy Bird'ü buluttan indirmeye kalktığımızda; "Flappy Bird uygulamasının güncellenmesi gerekiyor." uyarısını alıyoruz. Bu uyarı tabii ki de oyunun 64 Bit desteğinin olmamasından kaynaklanıyor.