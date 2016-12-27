Flexapp ile kod yazmadan uygulama geliştirebilirsiniz

Kaliteli ve geliştirci bağımsız mobil uygulama geliştirmek günümüzde birçok kişi ve firma için çok ciddi bir sorun. Flexapp.com kendine has teknolojisi ve kitlelerin gücünü kullanarak bu sorunu çözmeyi hedefliyor.

Mart 2016’da Nesim Sezer tarafından kurulan Flexapp, altyapı çalışmaları 2009’a kadar uzanan bir girişim. Android ve Objective C bilgisi olmayanların da mobil uygulama geliştirebileceği bir platform olarak tasarlanmış. Temel teknoloji olarak Java programlama dilini kullanıyor.

Bu sayede alternatiflerinden farklı olarak hiç kod yazmadan hem Android hem de iOS uygulamaları tek proje ile geliştirilebiliyor.

Flexapp’te uzmanlaşanlar için uygulama pazar yeri

Geçtiğimiz Temmuz ayında ilk lansmanı yapılan Flexapp kısa süre içerisinde 2.000 geliştiriciye ulaşmış durumda. Öncelikli olarak kendileri için mobil uygulama geliştiren bu topluluk, uygulama sahibi olmak isteyenlere de proje teklifi vermeye başlamışlar. Müşteriler uygulama taleplerini yazıyor ve Flexapp uzmanları da bu talepleri karşılıyor. Elbette Flexapp de bu pazar yerindeki işlemlerden bir komisyon alıyor.

Flexapp University özgür eğitim sunuyor

Flexapp University çalışmasıyla kendine has uygulama geliştirci ekosistemini hızla büyütmek niyetinde olan firma eğitim içeriklerine büyük önem veriyor. Üniversite ve STKlar ile birlikte düzenlenen workshop çalışmaları ile yüzlerce kişi ve firmaya farklı seviyelerde eğitimler ücretsiz olarak veriliyor. Herkesin kazandığı ve kaybedenin olmadığı bir topluluk oluşturma yönünde ilerleyen yerli girişim teknolojisi kadar ticari bakış açısıylada farklı olduğunu gösteriyor.