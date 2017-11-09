Ford, Çinlilerle muazzam bir anlaşmaya imza attı!

Ford, Çin Halk Cumhuriyeti temelli otomobil ve yedek parça üreticisi Zotye Auto ile elektrikli otomobil parçaları için 765 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza attı. Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin yaptığı açıklamaya göre (bilindiği gibi yabancı bir firma Çinli bir firma ile anlaşmak istiyorsa önce bürokratlardan izin almak zorunda) iki firma yüzde 50-50 kar usülüne göre çalışacak.

Çin'de, Ford desteği ile satışa sunulacak elektrikli otomobillerin markası Zotye Ford olarak belirlendi. Ford yöneticisi Peter Fleet, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Yenilikçi araç bağlantılarını ve mobil servisleri, elektrikli araç mimarisi ile birleştirerek Çinli kullanıcıların beğenisine sunmak istiyoruz."



Ford'un bu atılımının son derece zekice olduğunu belirtmeliyiz. Zira Çin Halk Cumhuriyeti Devleti, kendi firmalarıyla anlaşmayan veya fabrika kurup istihdam fırsatı sunmaya markalara ülkelerinde gerek vergi gerekse dağıtım kanalları açısından nefes aldırmıyor. Çin'in "dünyanın en büyük pazarı" olduğu düşünülürse uluslararası markalar bazı tavizler vermek zorunda kalıyor.