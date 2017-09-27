Fornite Battle Royale ücretsiz olarak çıktı!

Epic Games sitesi üzerinden hesap açarak veya diğer platformlar için kendi mağazalarından aratarak ulaşabileceğiniz oyun dün piyasaya tamamen ücretsiz sürüldü. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde PUBG'nin yapımcısı Bluehole Stüdyoları, Fortnite Battle Royale'in kendi oyunlarına olan benzerliğiyle ilgili rahatsız olduklarını açıklamışlardı.

Bu durumdan tanıtım fragmanı çıkana kadar haberdar olmadıklarını ve oyunun lanse edilişinde bir değişim yapılmazsa yasal yaptırım uygulayacaklarını belirtmişlerdi. Fakat şu an görünen kadarıyla Epic Games cephesinden pek aldıran bir tavır görmüyoruz.

Oyunun duyuru fragmanını kaldırmadıkları gibi, oyunu şu an tamamen bütün platformlara ücretsiz olarak yayınladılar bile.Özellikle PUBG cephesi oyunu Xbox One'a yayınlamaya aylarca uzakken, Fortnite'ın oyunu tüm platformlarda bedava yayınlaması ciddi bir rekabet sağlayacak gibi duruyor.