4 dolarlık telefon Freedom 251'in kurucusu tutuklandı!

Freedom 251 isimli Android telefon 4 dolarlık fiyatı ile teknoloji dünyasında uzun bir süre konuşulmuştu. Sadece Hindistan'da piyasaya çıkan Freedom 251, düşük fiyatı ve özellikle ülkenin düşük gelirli kesimleri tarafından büyük bir ilgi görmüştü. Ancak bugün Freedom 251 için işlerin yolunda gitmediğinin sinyalleri geldi.

Freedom 251'in üretici şirketi Ringing Bells'in kurucusu olan Mohit Goel, son zamanlarda sahtecilik iddiaları nedeniyle göz altına alınmıştı. Mohit Goel bir dağıtıcı şirketin şikayeti üzerinde başlatılan soruşturma sonucu bugün tutuklandı.

Polis raporunda; The Freedom 251'i üreten bu şirketin siparişleri karşılayamadığı ve müşterilerini ölümle tehdit ettiği belirtildi. 45.000 dolar tutarında cihaz sipariş eden dağıtıcı şirket, siparişlerin karşılanmadığı gibi kendisini ve ailesinin ölümle tehdit edildiğini söylüyor. Mohit Goel'in şimdilik ne kadar tutuklu kalacağı bilinmiyor.