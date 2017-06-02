Hızlı ve güvenli DNS hizmeti Türkiye'de!

Freenom, Freenom World’ü Türkiye’de açıyor. Freenom World, anonim ve açık DNS çözümleyicisini dünya genelindeki konumlarından en yakın olandan sağlayan en hızlı DNS çözümleyicilerinden birisi. Her web sitesi açıldığında veya mail gönderildiğinde cihazlar DNS sorgusu gerçekleştirir. Eğer bu cihazların DNS sunucu ayarları Freenom World’ün 80.80.80.80 ve 80.80.81.81 IP’lerine ayarlıysa bu sorgular daha hızlı, daha güvenli ve anonim olarak gerçekleşir.

Freenom dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan sunucuları ile kurulmuş global bir AnyCast DNS networküne sahiptir. AnyCast teknolojisi birçok konumdaki farklı sunucunun aynı IP adreslerini kullanmasını sağlar. Bu şekilde sorgulara en hızlı şekilde yanıt verir. Büyük reklam networklerinin sunduğu DNS çözümleyicilerinden farklı olarak Freenom, kullanıcıların IP adreslerini log dosyalarında tutmaz. Tüm loglar sadece istatistik amaçlı, IP adresleri olmadan tutulur.

İnternet sağlayıcıları ya da büyük reklam networkleri sizin DNS sorgularınızı kullanarak alışkanlıklarınızı görüntüleyebilir, alışkanlıklarınızı baz alan reklamlar gösterebilir veya bağlantınızı yavaşlatabilir. Freenom World kullandığınızda IP bilgilerinizin hiçbir şekilde saklanmadığından ya da ziyaret edilen sayfalar kullanılarak reklam optimizasyonu yapılmadığından emin olabilirsiniz.

Geçmişte açık DNS çözümleyicileri siber suçlular tarafından DNS yönlendirme ve DDOS saldırılarının kaynağı veya aracı olarak sıklıkla kullanılmıştır. Freenom 30 milyondan fazla kayıtlı domain ismi ile bu saldırılara karşı koyma konusunda yüksek bir tecrübeye sahiptir. Bu tecrübe ve kapsamlı güvenlik önlemleri sayesinde Freenom World internet üzerindeki en güçlü ve güvenli açık çözümleyicilerden birisi olmuştur.