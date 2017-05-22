Fuchsia, Android'in yerini alacak mı?

Geçtiğimiz haftalarda, size Google'ın sessizce üzerinde çalıştığı yeni bir açık kaynaklı işletim sistemi Fuchsia hakkındaki yeni bilgileri aktarmıştık. Fuchsia OS, akıllı telefonlar ve tabletler için uygun bir kullanıcı arayüzüne sahip olacaktı. Linux tabanlı bir çekirdeği kullanan Android'in aksine, Fuchsia, Magenta adlı bir çekirdek kullanıyordu.

Fuchsia'nın ortaya çıkmasından sonra, Google'ın Android projesini sonlandırdığı artık yoluna Fuchsia ile devam edeceği söylentileri yayılmıştı. Bu iddialara bugün Android'in mühendislikten sorumlu Başkan Yardımcısı Dave Burke'den bir açıklamaya geldi.

Burke'e; Fuchsia'nın, Android'den bağımsız olduğunu ve bunu "erken aşamalı deneysel proje" olarak nitelendirdiğini belirtiyor. Burke, Google'da Fuchsia'ya benzer bir sürü deneysel projelerin olduğunu ve bunları geliştirmekten mutluluk duyduklarını belirtiyor.

Dolayısıyla, Google'ın Android'in yerini Fuchsia'ya bırakacağı ile ilgili endişeleriniz varsa, şimdilik endişelenmeniz gerekecek bir şey yok. Tahminlerimize göre; Fuchsia OS geliştirme süreci bittikten sonra IoT yani nesnelerin interneti için kullanılmaya başlanacak.