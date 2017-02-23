Fujitsu’dan 360 derece katlanabilen tablet

Fujitsu, iş dünyası kullanıcıları için üç yeni 2’si 1 arada tableti piyasaya sürdü. Fujitsu’nun ilk 360 derece katlanabilen yeni 2’si 1 arada tableti LIFEBOOK P727, özellikle mobil işlerde yeni bir esneklik seviyesi sağlıyor. Tablett mi PC mi ikilemini de çözen LIFEBOOK P727, dijital çalışma alanlarının her yerinde kesintisiz çalışma olanağı yaratarak, “her zaman, her yerde” kullanıcı deneyimi yaratıyor.

LIFEBOOK P727; hafif, ince, 12,5 inç ekran boyutunda, dönüştürülebilir 2’si 1 arada bir ürün. Klavyeye ihtiyaç duyulmadığında kapaklı bir diz üstü bilgisayardan güçlü bir tablete dönüşebilir ve seyahat ederken klasik bir diz üstü bilgisayar, tablet veya her ikisini de taşıma tartışmasına da son veriyor.

Klasik kapaklı, masaüstü, tablet ve çadır olarak da tanımlanan üçgen mod dahil olmak üzere dört farklı çalışma modunda kullanılabilir; bu da kullanıcılara kişisel tercihlerine göre seçim özgürlüğü verir ve dokunmatik ekran, sayısallaştırıcı kalem ve klavye gibi birden fazla girdi biçimini destekler. 360 derecelik menteşe, klavyenin tamamen katlanarak ekranın arkasında kaybolmasını da sağlıyor.

İsteğe bağlı 4G / LTE bağlantısı ve 10 saate kadar pil yedeklemesi, LIFEBOOK P727'yi gerçekten mobil, her yerde çalışabilen bir cihaz haline getiriyor.

LIFEBOOK P727; klasik kapaklı, masaüstü, tablet ve üçgen (çadır) olmak üzere dört farklı çalışma modunda kullanılabilir bu da kullanıcılara kişisel tercihlerine göre seçim özgürlüğü veriyor ve dokunmatik ekran, sayısallaştırıcı kalem ve klavye gibi birden fazla girdi biçimini destekliyor.

360 derecelik menteşe, klavyenin tamamen katlanarak ekranın arkasında kaybolmasını sağlıyor. İsteğe bağlı 4G/LTE bağlantısı ve 10 saate kadar pil yedeklemesi, LIFEBOOK P727'yi gerçekten mobil, her yerde çalışabilen bir cihaz haline getiriyor.

Fujitsu ayrıca, Fujitsu'nun konvertibl tabletlerinin en son modeli olan ve ekranın merkezi bir pivot noktasından 360 derece döndürebildiği FUJITSU LIFEBOOK T937'yi tanıttı.

LIFEBOOK T937, sadece 1,3 kg ağırlığındaki ince ve esnek tasarımı ve 13,3 inç'lik ekranıyla kullanıcıların ultra taşınabilir dizüstü bilgisayardan tablet moduna geçmelerine olanak tanıyor ve hem ofis hem de hareket halindeyken dinamik bir çalışma tarsi yaratıyor.

Yeni modellerin üçüncüsü olan Fujitsu'nun popüler ikisi bir arada ürünü STYLISTIC R’nin ikinci jenerasyonu olan 12,5 inçlik FUJITSU Tablet STYLISTIC R727. STYLISTICS R727, ayrılabilir klavyeli güçlü bir tablet PC. Tam verimli dizüstü bilgisayarı, bir tabletin rahatlığı ile birleştiren STYLISTIC R727, hareket halindeyken yoğun çalışan yöneticiler için mükemmel yeni düzeyler sunuyor.

Tüm 2’si 1 arada tabletler, daha yüksek performansa ve daha iyi pil çalışma süresine sahip en yeni nesil Intel işlemciler barındırıyor ve böylece verimlilik de artırılıyor. Tüm ürünler, PalmSecure kimlik doğrulama teknolojisi de dahil olmak üzere kurumsal düzeyde güvenlikle donatılmış durumda.