LG V30, iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus karşılaştırması!

Teknoloji gündemi uzun bir süredir Apple'ın 10. yıla özel üretmiş olduğu iPhone X modelini konuşuyor. Henüz satışa sunulmayan ancak tüm özellikleri açıklanan iPhone X, geçtiğimiz gün satışa sunulan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerini gölgede bırakmıştı.

Apple'ın yaptığı bir hata olarak gösterilen iPhone 8 için Amerika'da sadece 2 kişinin sıraya girmesi, bu söylemi doğrulamıştı.

Kasım ayında Amerika'da 999 dolar gibi ütopik bir fiyata satışa sunulacak olan iPhone X, kozunu iPhone 8, iPhone 8 Plus ve LG'nin yeni gözdesi LG V30 ile paylaştı. İşlemci, RAM, ekran ve diğer özellikler ile karşı karşıya gelen LG V30, iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinden, bakalım hangisi daha çok hoşunuza gidecek?

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